МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. "Ашан" откроет в Новой Москве первый магазин собственных торговых марок (СТМ), следует из сообщения ритейлера. СМИ: Фридман и Авен готовы продать свои доли в Альфа-банке

"Ашан" откроет для покупателей первый магазин "Мой Ашан" товаров СТМ. Новый объект расположится на базе бывшего супермаркета АТАК по адресу город Московский, ул. Солнечная, 1. Его отличительной особенностью станет ассортимент из порядка 900 артикулов, который на 90% состоит из продовольственных товаров под собственными торговыми марками торговой сети "Каждый день", "Красная птица" и "Золотая птица", — говорится в сообщении.

Отмечается, что доля непродовольственных товаров в магазине "Мой Ашан" составит 4% и покроет основные базовые потребности покупателей.

"Площадь магазина "Мой Ашан" составляет более 200 квадратных метров, и он идеально подходит для повседневных покупок и небольших закупок провизии. В ассортименте будут также представлены товары на вес, молочные продукты, овощи и фрукты, детские товары и товары для животных", – приводятся в сообщении слова директора формата электронной коммерции "Ашан Ритейл Россия" Марины Туран.

Кроме того, в планах компании развивать партнерство с местными поставщиками, в том числе фермерской продукции. Сейчас ритейлер уже сотрудничает более чем с 54 отечественными производителями фермерских продуктов.

"Ашан Ритейл Россия" — российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж. "Ашан Ритейл Россия" управляет магазинами трех форматов: гипермаркетами, суперсторами и супермаркетами.