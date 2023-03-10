МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. MTS AI, дочерняя компания МТС, приобрел долю в 49% в разработчике турникетов и терминалов оплаты и билетных систем "Инфоматика", говорится в сообщении МТС. АФК "Система" приобрела девять отелей Radisson в России

"МТС, цифровая экосистема, объявляет о том, что ее дочерняя компания MTS AI, один из крупнейших российских центров развития искусственного интеллекта, приобрела 49% в российском разработчике высокотехнологичных решений в сфере контроля доступа и билетных систем "Инфоматика", — говорится в сообщении.

Отмечается, что интеграция разработок "Инфоматики" в сфере контроля доступа, в числе которых собственная линейка турникетов и терминалов оплаты, с технологиями по распознаванию лиц и систем оплаты по лицу VisionLabs (дочерней структуры MTS AI) позволит реализовать комплексные проекты для транспортной отрасли, спортивных и культурных сооружений, образовательных организаций.

"Логика развития компании требовала привлечения стратегического партнера для выхода на новый уровень, в том числе в рамках развития международного бизнеса. Принятие решения о сотрудничестве с командой MTS AI и, в частности, компанией VisionLabs, как давнего технологического партнера, для нас оказалось логичным и наиболее перспективным", — отмечает генеральный директор компании "Инфоматика" Давид Тартаковский.

Компания "Инфоматика" работает на IT-рынке с 1996 года и является одним из ведущих российских разработчиков и производителей билетно-пропускных систем для спортивных объектов и профессиональных спортивных клубов, музеев, театров и парков развлечений. Компания имеет собственное конструкторское бюро и производственный комплекс в Казани для проектного и серийного производства продукции собственной разработки.

По данным сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", выручка компании в 2021 году составила 307,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 8,4 миллиона рублей.