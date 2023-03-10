МИНСК, 10 мар — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство республики в 2023 году должно урегулировать вопросы доступа белорусских компаний к каботажным перевозкам в РФ. Объем контейнерных перевозок между Белоруссией и Китаем вырос в пять раз

"В течение 2023 года поручаю обеспечить доступ отечественных компаний к выполнению каботажных перевозок на территории России. Все, что нужно было от меня, сделано", — приводит в пятницу слова Лукашенко госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.

По его словам, совместно с российскими коллегами надо усилить работу по отмене разрешительной системы на все виды автоперевозок грузов и нерегулярных перевозок пассажиров.

Ранее в марте министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщил, что Минск и Москва могут в первом полугодии 2023 года подписать соглашения о поэтапном переходе на безразрешительные автоперевозки и о выравнивании авиатарифов. Он подчеркнул, что это те два вопроса в транспортной сфере, касающиеся условий работы авиации и автоперевозчиков, которые Минск и Москва должны решить в 2023 году в рамках интеграционных союзных программ.