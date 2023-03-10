МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль концерна "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") по итогам 2022 упала более чем на 20%, до 123,1 миллиарда рублей, сообщил концерн. В "Росэнергоатоме" назвали идею киевского режима о захвате ЗАЭС безумной

"Чистая прибыль — 123,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. По итогам 2021 года "Росэнергоатом" получил чистую прибыль в размере около 149,3 миллиарда рублей.

Выручка "Росэнергоатома" 2022 году превысила 540,9 миллиарда рублей (в 2021 году — 528,4 миллиарда рублей).

В состав концерна "Росэнергоатом" на правах его филиалов входят 11 действующих АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков (включая блок плавучей атомной теплоэлектростанции в составе двух реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт. В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в РФ. К 2045 году доля атомной генерации в России должна вырасти до 25%.

АЭС в России в 2022 годы установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав 223,4 миллиарда киловатт-часов.