МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Новый управляющий горнолыжного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкессии — компания "Горные вершины" — представит стратегию его развития уже в сентябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Курорт "Архыз" передали под управление компании "Горные вершины"

"Кавказ.РФ и ООО "Горные вершины" подписали договор купли-продажи акций управляющей компании "Архыз" и акционерное соглашение на право управления горнолыжным курортом в Карачаево-Черкесии. Компанию-победителя определили в ходе конкурсных процедур, которые прошли ранее на площадке Минэкономразвития РФ. Сумма сделки составила 24,2 миллиарда рублей.

"На сегодня это самый амбициозный проект по сложности и срокам реализации. Мы как стратегический инвестор, используя свой управленческий опыт по комплексному развитию территорий, готовы стать частью большой туристической истории. В основе новой стратегии развития — модель интегрированного курорта, по которой уже успешно работает курорт "Красная Поляна", — рассказали в компании.

"Под единым управлением будет находиться градостроительная среда, архитектурный код, единые стандарты сервиса, обучение, кадры. Финальная стратегия развития курорта "Архыз" будет представлена в сентябре 2023-го, ранее, согласно конкурсной документации будут представлены мастер- и бизнес-планы", — добавили в пресс-службе.

По условиям сделки, в течение четырех лет с даты заключения договора "Горные вершины" должны будут создать на курорте "Архыз" не менее 30 километров трасс и единую зону катания трех туристских деревень Романтик, Лунная поляна и Дукка за счет строительства сети канатных дорог гондольного и кресельного типа. В течение семи лет – довести количество мест размещения в гостиницах до восьми тысяч и создать не менее 500 посадочных мест в объектах общепита.