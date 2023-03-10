КИШИНЕВ, 10 мар — ПРАЙМ. Международный аудит "Молдовагаза", касающийся долга перед "Газпромом", может быть завершен к концу марта, заявил глава молдавского предприятия Вадим Чебан. Аудиторам обеспечили независимость от аудируемых лиц

Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности АО "Молдовагаз". А правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co.

"Предварительный отчет по внешнему аудиту уже был предъявлен, коллеги продолжают работать. Думаю, к концу марта будет представлен отчет международного аудита", — сказал Чебан в эфире кишинёвского телеканала ТВ-8.

Глава предприятия также отметил, что "Молдовагаз" может подать в суд на правительство, если будет начата процедура взыскания с компании 3,3 миллиарда леев (это около 175 миллионов долларов).

"Я отвечаю за защиту интересов компании. Мы за то, чтобы долг был либо увеличен, либо пересчитан, но это должно быть сделано корректно, мы выступаем за это. То, что есть на данный момент, методологически и юридически неправильно. Думаю, что правительство, которое начнет этот процесс, учтет то, что скажу я или другие эксперты", — добавил топ-менеджер.

Ранее правящее парламентское большинство партия "Действие и солидарность", заслушав отчет Счетной палаты, постановило, что правительство должно начать процедуру взыскания 175 миллионов долларов, связанной с переоценкой основных средств, внесенных кабмином Молдавии в уставный капитал АО "Молдовагаз". Эта сумма должна быть зачислена как долг "Молдовагаза" перед Агентством публичной собственности. В ближайшее время также должна будет проведена оценка деятельности представителей правительства в наблюдательном совете и правлении "Молдовагаза".