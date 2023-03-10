МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Елена Бурмистрова с поста зампредседателя правления "Газпрома" и гендиректора "Газпром экспорта" переходит на работу первым вице-президентом Газпромбанка, исполнять её обязанности в экспортном подразделении будет начальник департамента "Газпрома" Дмитрий Хандога, а зампред правления газового гиганта Виталий Маркелов будет куратором деятельности компании на внешнем газовом рынке, сообщил "Газпром" о кадровых и структурных изменениях. Экс-вице-президент "Газпромбанка" стала главой "Просвещения"

"Елена Бурмистрова, занимавшая должности заместителя председателя правления ПАО "Газпром" и генерального директора ООО "Газпром экспорт", переходит на работу первым вице-президентом АО "Газпромбанк". Куратором деятельности компании на газовом рынке будет заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов", — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

"Изменяется нумерация Департамента ПАО "Газпром" 512 на 312. Начальник департамента 312 Дмитрий Хандога будет исполнять обязанности генерального директора ООО "Газпром экспорт" (по совместительству)", — также говорится в сообщении.

Бурмистрова, как уточняется на сайте "Газпрома", начала трудовую деятельность с 1992 года в компании "Гленкор Интернэшнл АГ" (Швейцария), затем работала в различных международных компаниях. В структуры "Газпрома" перешла в 2003 году, пост гендиректора "Газпром экспорта" занимала с 2014 года. Членом правления "Газпрома" являлась с 2019 года, курировала вопросы внешнеэкономической деятельности.

В ведении Маркелова в производственном блоке, кроме вопросов внутреннего рынка (разведки и добычи углеводородов, транспортировки и подземного хранения газа, переработки углеводородов и их реализации на российском рынке), будут вопросы внешнего рынка. Кроме этого, он курирует электроэнергетику, а также вопросы взаимодействия с органами власти. Членом правления "Газпрома" является с 2012 года.