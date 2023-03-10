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Посол в Австрии иронично отреагировал на уход Swarovski из России
Бизнес
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Россия выстоит при уходе австрийского концерна Swarovski из страны, заявил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский. Ранее сообщалось, что Swarovski принял решение полностью... ПРАЙМ, 10.03.2023
бизнес, новости, россия, бизнес, swarovski
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Россия выстоит при уходе австрийского концерна Swarovski из страны, заявил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.
Ранее сообщалось, что Swarovski принял решение полностью покинуть Россию. Сроки ухода концерна не назывались.
"Жаль, конечно. Но Россия выстоит", — сказал посол. Его слова приводятся в телеграм-канале дипмиссии.