МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Россия выстоит при уходе австрийского концерна Swarovski из страны, заявил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский. Австрийцы вынесли приговор ЕС после статьи Херша о "Северных потоках"

Ранее сообщалось, что Swarovski принял решение полностью покинуть Россию. Сроки ухода концерна не назывались.

"Жаль, конечно. Но Россия выстоит", — сказал посол. Его слова приводятся в телеграм-канале дипмиссии.