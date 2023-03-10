МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Магазины Bershka — бренда испанской Inditex, ушедшей из России — могут начать открываться под новым названием Ecru в апреле текущего года, сообщили опрошенные РИА Недвижимость консультанты в сфере торговой недвижимости. Половина россиян нашла замену ушедшим брендам среди товаров локальных марок

Ранее сообщалось, что группа Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) договорился о продаже российского подразделения Daher group. своему франчайзи в Ливане.

По словам руководителя департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольги Антоновой, планы по постепенному открытию и возобновлению работы магазинов Inditex, перешедших Daher, идут в соответствии с графиком. "Так, магазины Berska под новым названием Ecru могут начать открываться уже в апреле текущего года", — рассказала Антонова.

Еще один источник на рынке торговой недвижимости подтвердил, что магазины Pull&Bear могут открыться под названием DUB, Zara — как Maag, а Stradivaruis — как Vilet.

Информацию о возможном открытии магазинов с новыми вывесками подтвердил и вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. "Все помещения поддерживаются в хорошем состоянии. Насколько мне известно, возобновился набор персонала, поэтому сложностей в открытии новых магазинов быть не должно. По сути, необходимо сменить только вывеску", — отметил Люлин.

Он добавил, что возобновление работы этих магазинов в ближайшее время — в три-четыре месяца — может поднять трафик в торговых центрах на 10-15%, поскольку они являлись якорными арендаторами. Если новые торговые точки сохранят дух Inditex, то покупатели, что ожидаемо, пойдут в эти магазины, заключил Люлин.