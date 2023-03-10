МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анализирует причины роста цен на арматуру и направила запросы крупнейшим производителям, рассказали РИА Новости в ведомстве. Минстрой обратился в ФАС по поводу роста цен на металл

"В настоящий момент ФАС России анализирует причины роста цен на арматуру, в этих целях ведомство направило соответствующие запросы крупнейшим производителям арматуры", — заявили там.

Ранее в пятницу глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что министерство направило обращение в антимонопольную службу с просьбой проверить рост цен на металл. По его словам, предыдущий стремительный рост цен на металлопродукцию отмечался в 2020 и 2021 годах, подобный рост наблюдается и сейчас.