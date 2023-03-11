СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — ПРАЙМ. Наличие свободной экономической зоны (СЭЗ) в Запорожской области позволит активизировать деловую и инвестиционную активность региона, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Гривна полностью вышла из оборота в Запорожской области

"Создание свободной экономической зоны в Запорожской области, по примеру крымского опыта, позволит активизировать деловую и инвестиционную активность в регионе. СЭЗ даст широту действий бизнесу, позволит быстро перезагрузить экономику региона и вывести на новый уровень", — сказал он.

Рогов отметил, что в регионе уже предпринимаются первые шаги по созданию условий для инвесторов, сродни СЭЗ. По его словам, действует нулевая налоговая ставка для предприятий, участвующих в производстве и переработке сельхозпродукции, рыбы, мяса, хлебобулочных и молочных изделий, а также оказывающих ряд услуг в социальной, бытовой и образовательной сферах.