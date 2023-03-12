МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Чаще всего смартфоны в прошлом году ввозились без соблюдения таможенных формальностей в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов, Финляндии и Китая, при этом наибольшее количество преступлений и правонарушений выявлено в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления и Шереметьевской таможни, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС). Россиян предупредили об опасности использования гаджетов во время зарядки

"Чаще всего смартфоны ввозились из Объединенных Арабских Эмиратов, Финляндии и Китая. Наибольшее количество преступлений и правонарушений выявлено в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления и Шереметьевской таможни", — говорится в сообщении.

По данным службы, в 2022 году таможенными органами РФ возбуждено 3 уголовных дела, связанных с незаконным ввозом смартфонов, тогда как в 2021 году — 6 уголовных дел. Все уголовные дела возбуждены по статье 194 уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), размер неуплаченных таможенных платежей в 2022 году составил 30,3 миллиона рублей, а в 2021 году — 33,6 миллиона рублей.

Всего в прошлом году возбуждено 92 дела об административных правонарушениях, предметом правонарушений по которым являлись смартфоны, в 2021 году — 41 дело. Общая стоимость товаров по уголовным делам, возбужденным в 2022 году, составила 73,7 миллиона рублей, тогда как в 2021 году — 187,7 миллиона рублей. IT-специалист назвал условия, при которых умрет ваш аккаунт в WhatsApp

В ФТС также сообщили, что стоимость смартфонов, которые были изъяты в рамках административных дел, в 2022 году составила 122,56 миллиона рублей, а в 2021 году — 26,85 миллиона рублей.

"Смартфоны, ввозимые без соблюдения таможенных формальностей, являются контрабандой. ФТС России осуществляет работу по борьбе с контрабандой в плановом режиме", — отметили в пресс-службе.