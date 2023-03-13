МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Правительство России продолжает политику, направленную на снятие административной нагрузки с бизнеса, теперь оно сняло запрет на изменение обязательных требований, не попавших в "регуляторную гильотину", соответствующее заявление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой правительства РФ. Лукашенко призвал допустить белорусский бизнес к перевозкам в России

"Правительство сняло запрет на изменение обязательных требований, не попавших в "регуляторную гильотину". Теперь бизнес может инициировать упрощение обязательных требований, которые ранее нельзя было корректировать без полного переиздания нормативного акта полностью. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", — указывается в пресс-релизе.

В нем сообщается, что теперь скорректировать обязательные требования возможно после оценки регулирующего воздействия, проведенной Минэкономразвития.

"Изменение допустимо, если оно не устанавливает новые запреты и ограничения, улучшает положение бизнеса и снижает его затраты", — подчеркивается в пресс-релизе.

"Правительство продолжает снижать административную нагрузку на бизнес. Мы не просто сокращаем количество обязательных требований, но и совместно с предпринимательским сообществом постоянно поддерживаем их в актуальном состоянии. Это особенно важно в текущей экономической ситуации", – прокомментировал принятое решение заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.