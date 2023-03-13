МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску министерства обороны России, требовавшего взыскать более 3,2 миллиарда рублей с Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", взыскала с ответчика около 574 миллионов рублей. В Минобороны сообщили о попытках Запада провести "ментальный блицкриг"

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобы на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Апелляции подавали и ответчик, и истец.

В решении суда говорится, что иск заявлен о взыскании неустойки по госконтракту от 26 ноября 2016 года на выполнение опытно-конструкторской работы. Между тем, 25-значный номер контракта совпадает с номером контракта от 26 сентября 2016 года, из-за нарушения условий которого ответчиком стороны неоднократно судились в прошлом.

Госконтракт от 26 сентября 2016 года ценой более 18,1 миллиарда рублей предусматривал модернизацию разгонного блока ДМ-03 под ракету "Ангара" в рамках опытно-конструкторских работ "Персей-КВ".

Так, по иску Минобороны на 5 миллиардов рублей суды трех инстанций ранее взыскали с РКК около 52 миллионов, по иску на 3,5 миллиарда рублей — более 94 миллионов, по иску на 973 миллиона рублей – около 212 миллионов. Впоследствии стороны заключили мировые соглашения, отодвинув начало выплат на 2029 год, а окончание – на 2049-й.

В новом иске Минобороны требовало взыскать с РКК "Энергия" штрафные санкции за нарушение сроков выполнения 15 этапов ОКР. Суд согласился с контррасчетом ответчика, по которому неустойка составляла не более 3,2 миллиарда, а более 1,1 миллиарда рублей. При этом суд по ходатайству "Энергии" уменьшил ее вдвое исходя из принципа соразмерности наказания последствиям нарушения.

РКК "Энергия" входит в "Роскосмос". Это головное предприятие, занимающееся производством космических кораблей в России, и оператор российского сегмента МКС. РКК "Энергия" в интересах Минобороны выполняет сейчас два крупных контракта: на модернизацию разгонного блока под ракету "Ангара" и изготовление группировки спутников "Тундра" Единой космической системы (ЕКС) — аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении.