МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Включение товаров шведского бренда IKEA в перечень товаров, разрешенных для ввоза в Россию в рамках параллельного импорта, связано с тем, что проданные фабрики пока проходят процесс переналадки с новыми владельцами, а производители, работающие на компанию, еще не вышли на нужные обороты, поделилась мнением с РИА Новости основатель и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта

Ранее в понедельник в Минпромторге РФ сообщили агентству, что перечень продукции для параллельного импорта расширен: в него, в частности, включена продукция IKEA, бренды косметики и парфюмерии Kerastase и Yves Saint Laurent, а также бренды игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech и Nintendo.

"Фабрики были проданы компаниям, у которых вообще другой ассортимент, там явно идет какая-то переналадка. А другие игроки, которые работали на IKEA, пока еще не вышли на нужны обороты… Плюс потребность у людей, с точки зрения переключения на бренд, она осталась", — полагает Сумишевская.

В середине февраля статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов рассказал РИА Новости, что правительственная комиссия 15 февраля одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России. Их покупателями станут два крупных отечественных производителя — компания "Слотекс", производитель кухонных столешниц, фасадов и декоративных пленок, и изготовитель пиломатериалов "Лузалес". Также "Лузалес" сообщала агентству, что планирует возобновить производство на приобретаемых заводах IKEA в Ленинградской и Кировской областях и выйти на 100% мощности.

При этом в ноябре 2022 года в Минпромторге сообщали, что ведомство запретило параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, поскольку бренды готовы возобновить поставки в Россию. Бренды были внесены в список параллельного импорта в начале августа.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 субъектах РФ 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения персонала в России и продаст местные фабрики.