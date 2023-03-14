МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Российский владелец мастер-франшизы сети пиццерий Papa John`s может продолжить работу отдельно от американского холдинга, обновив концепцию и бренд, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на экспертов, знакомых с ситуацией. В России расширили список товаров для параллельного импорта

"Российский владелец мастер-франшизы сети пиццерий Papa John`s определился со стратегией развития бизнеса…. Компания может продолжить работу отдельно от американского холдинга, обновив концепцию и бренд", — говорится в сообщении.

"Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением процесса, сообщает, что сеть пиццерий Papa John`s в России планирует развиваться отдельно от американской Papa John`s International, сменив описание, историю и концепцию бренда. На российском сайте сети уже поменялся логотип "Папа Джонс", а оператором доменных имен сети с конца 2022 года вместо структуры кипрской PJ Western ООО "4 Папас" стало московское ООО "Комо", владельцем которого в ЕГРЮЛ значится Карина Селезнева, сообщает издание. Позже "4 Папас" зарегистрировала ряд новых доменов, включая папинапицца.рф, суперпапа.рф и nashpapa.ru, что эксперты связывали с возможной сменой названия.

По словам другого источника газеты, с конца прошлого года владелец мастер-франшизы сети в РФ и глобальный офис Papa John`s не могли решить, по какому сценарию компания может уйти с российского рынка. По его словам, скорее всего, продажи бизнеса не будет, а управлять сетью продолжит действующая команда во главе с американцем Кристофером Уинном. Косметическая сеть "Подружка" начала продавать алкоголь

Экспертами отмечается, что демократичность формата позволяет пиццериям показывать лучшие результаты, чем классическим кафе и ресторанам. Но разрыв с головной структурой, опасаются они, может привести к снижению качества.

Papa John`s — третья сеть пиццерий в мире с 5,5 тысячами заведений. В России работает 198 точек. В марте 2022 года сеть Papa John's International приостановила всю операционную, маркетинговую и деловую поддержку в России, а также взаимодействие с российским рынком, где все рестораны принадлежат независимым франчайзи и главному франчайзи, который контролирует операции и поставляет все материалы и ингредиенты для ресторанов.