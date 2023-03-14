МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Страны Бенилюкса были до недавнего времени деловым центром российского бизнеса в Европе, сейчас он перемещается в другие, более дружественные юрисдикции, заявил РИА Новости генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олег Прозоров. Больше не тайна. Капиталы начали бегство из Швейцарии

"Верно, что страны Бенилюкса до недавнего времени были, если так можно выразиться, деловым центром российского бизнеса в Европе. Сейчас в целом мы наблюдаем плавный перенос делового центра интересов российского бизнеса за рубежом в другие, более дружественные юрисдикции", — сказал он.

При этом он заметил, что есть российские компании, которые приняли решение остаться, поскольку у них имеется в Европе свое производство.

"Например, в Бельгии находятся два сталелитейных завода, принадлежащие российской группе, которые по-прежнему функционируют", — подчеркнул гендиректор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России.

"Правительство Бельгии старается в таких случаях идти навстречу, исходя из тех же социальных побуждений", — заключил Прозоров.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 14 марта в 11.00 мск.