МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Условия для ведения бизнеса в Австралии в феврале оставались устойчивыми, так как продажи и занятость были высокими, даже несмотря на то, что доверие деловых кругов снизилось на фоне высокой инфляции и повышения процентных ставок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные во вторник. Караул, грабят! Подводные камни скидок и распродаж

Рассчитываемый National Australia Bank Ltd (NAB) индекс условий для ведения бизнеса в феврале упал на один пункт до +17, что все еще намного выше среднего долгосрочного показателя.

Волатильный подындекс доверия деловых кругов упал до —4, нивелировав январский рост до +6.

"В целом опрос подтверждает сохраняющуюся устойчивость экономики в первые месяцы 2023 года, хотя мы по-прежнему ожидаем более существенного замедления спроса в конце года, когда полностью пройдет эффект от повышения ставок", — говорит сказал Алан Остер, главный экономист NAB.

Результаты опроса рисуют неоднозначную картину для Резервного банка Австралии, который назвал сильную деловую активность одной из причин, по которой он повысил процентные ставки до десятилетнего максимума 3,6% ранее в этом месяце.

Рынки ожидали еще два повышения, пока турбулентность в банковском секторе США радикально не изменила отношение к ужесточению денежно-кредитной политике политики во всем мире.

Теперь на рынке фьючерсов учитывают лишь незначительную вероятность того, что РБА повысит ставки на своем апрельском заседании, и допускают, что цикл ужесточения может быть завершен.

Опрос проводился с 20 по 28 февраля, до краха Silicon Valley Bank.

В целом условия получили оптимистичную оценку. Подындекс продаж в феврале составил +27, чему способствовал исторически низкий уровень безработицы и быстрый прирост населения.

Подындекс занятости вырос на 1 пункт до +11, а подындекс прибыльности снизился до +14.

Подындекс затрат на рабочую силу вырос до 2,8%, но подындекс роста розничных цен снизился до 1,9%.