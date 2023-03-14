МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. "Почта России" подключила сервис срочной доставки посылок в более чем 1 500 отделениях во всех городах-миллионниках страны, среднее время доставки из отделения на дом составляет 38 минут, сообщила компания. Cервис "Самокат" начал доставлять технику Apple

"Почта России" подключила сервис срочной доставки посылок в более чем 1 500 отделениях в 16 крупных городах. В 2022 году услугой воспользовалось больше полумиллиона клиентов. Одним из главных партнёров сервиса стала "Яндекс Доставка". Среднее время доставки из отделения на дом составляет 38 минут", — говорится в сообщении.

Отмечается, что половину всех заявок на услугу оставляют клиенты в Москве и Санкт-Петербурге, следующие в рейтинге по количеству доставок — Екатеринбург и Краснодар. В среднем в мобильном приложении "Почты России" клиенты оценивают качество услуги на 4,94 балла из 5.

"Меньше чем за год мы масштабировали срочную доставку на все города-миллионники, и у многих клиентов она уже вошла в привычку. В наших планах не только увеличить количество городов, но и запустить дополнительные сервисы, которые позволят получать посылки с кардинально новым уровнем сервиса. Для нас это способ сделать удобнее и приятнее взаимодействие получателей с "Почтой", — сказал руководитель департамента по развитию продуктов последней мили "Почты России" Сурен Аракелян.

"Почта России" доставляет посылки из отделений получателям на дом с помощью собственных курьеров и логистических компаний.