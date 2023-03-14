МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Легализация в России параллельного импорта – необходимость, главное — не допустить контрафакта на рынке страны, заявил РИА Новости генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олег Прозоров. Аналитик объяснила, с чем связано включение IKEA в параллельный импорт

"Мы с понимаем относимся к параллельному импорту в России. Отдаем себе отчет, что данная мера — необходимость, призванная избежать дефицита эссенциальных товаров в стране, обеспечить их присутствие на полках", — сказал он.

При этом Прозоров добавил, что "главный риск при параллельном импорте — это контрафакт, который наносит не только репутационный вред компании, но, что самое страшное, физический вред людям".

"Одно дело, если вам продали фальшивую сумку известной марки, другое – когда подделки касаются медикаментов, пищевой продукции, детских игрушек. На российские органы контроля в этой связи ложится сегодня особая ответственность", — подчеркнул гендиректор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты.

Он также заметил, что параллельный импорт был мерой явно не волюнтаристской, а хорошо продуманной.

"Достаточно сказать, что те западные компании, которые продолжают работать в России, имеют право исключить себя из известного списка Минпрома РФ, содержащего товары для параллельного импорта", — заметил Прозоров.

"С первых дней публикации этого списка руководство нашей палаты находится в контакте с Минпромом России. Мы также ведем работу по гармонизации прав интеллектуальной собственности с Евразийской Экономической Комиссией", — заключил он