МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно — и точка" возобновила доставку во всех регионах присутствия – теперь она доступна из более чем 760 точек в 63 регионах России, сообщает пресс-служба компании. Во "Вкусно — и точка" появится аналог игрушек "Хэппи Мил"

"Вкусно — и точка" завершила работу по расширению радиусов зон доставки. Теперь доставка возобновлена в полном объеме из всех предприятий сети, ранее к ней подключенных. Заказать любимые продукты сети можно через партнеров-агрегаторов: сервисы Яндекс Еда, Delivery Club и Broniboy. Сейчас сервис доступен из более чем 760 предприятий "Вкусно — и точка" в 149 городах (63 региона — ред.)", — сообщили в компании.

"Доставка пользуется большой популярностью — месяц к месяцу мы видим устойчивый рост: как доли от общего количества заказов сети, так и среднего чека заказов с доставкой", — сказала вице-президент по маркетингу и доставке "Вкусно — и точка" Дарья Назаркина.

Компания, пришедшая на смену американской сети McDonald's после ее ухода из России, перезапустила доставку заказов в конце 2022 года. С того момента уже оформлено более 2,5 миллионов заказов. Чаще всего доставкой пользуются по субботам, самый популярный временной промежуток для заказов — с 17.00 до 21.00, а самые популярные продукты в доставке — картофель фри, чизбургер и чикенбургер.

"Вкусно — и точка" — ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, представленная в 63 субъектах РФ. Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыты уже более 850 точек сети.