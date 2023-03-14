МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Российским организациям необходимо до 20 марта представить уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК) за 2022 год, напомнила Федеральная налоговая служба (ФНС) России. Юрист предупредил, кому придется заплатить "особый" налог с доходов

"20 марта истекает срок представления организациями уведомлений о контролируемых иностранных компаниях за 2022 год. Уведомление о КИК необходимо направить независимо от финансового результата такой иностранной компании", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там также добавляется, что при наличии оснований для освобождения от налогообложения прибыли КИК также до 20 марта необходимо подать документы, подтверждающие соблюдение условий освобождения. "Исключение — для компании, образованной в соответствии с законодательством государства — члена Евразийского экономического союза и имеющей постоянное местонахождение в этом государстве", — говорится в сообщении.

В ФНС напоминают, что при отсутствии оснований для освобождения от налогообложения прибыли КИК необходимо представить документы, подтверждающие размер ее прибыли или убытка, а сделать это нужно не позднее 28 марта (вместе с декларацией по налогу на прибыль организаций), независимо от того, соответствует ли размер прибыли КИК пункту 7 статьи 25.15 НК РФ (более 10 миллионов рублей) или нет, то есть независимо от наличия обязанности по уплате налога с прибыли КИК.

"За непредставление такого уведомления налагается штраф в размере 500 тысяч рублей", — отмечает ФНС.