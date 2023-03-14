СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — ПРАЙМ. Первые национализированные в Крыму объекты украинцев, которые совершают недружественные действия в отношении России, выставят на аукцион в июне, сообщил глава региона Сергей Аксенов. В Турции захотели возобновить торговые отношения с Крымом

Ранее он заявлял, что дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов в Крыму подготовят к концу марта.

"Задача – максимальное количество объектов надо продать в текущем году. Объекты новые, надо принять, акты приема – передачи, проинвентаризировать, некоторые объекты без российских кадастровых работ. Подготовительная работа займет определенное время. Продажи начнутся, как оценки начнут выходить. Все продаем, это принципиальная позиция. Никаких аренд, концессий — все в продажу. Первые объекты начнут продавать с июня. Желающие, думаю, найдутся", — сказал Аксенов журналистам.

Он добавил, что число объектов, подлежащих национализации и последующей продаже, растет, но точное их число назвать затруднился.

При этом Аксенов подчеркнул, что решения по национализации принимались коллегиально антитеррористической комиссией.

Глава Крыма таже выступил за национализацию имущества украинцев на территории новых российских субъектов. По его словам, секрет успешного изъятия собственности — быстрое принятие решений, на которое у региональных властей должны быть полномочия.

Ранее председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что власти новых регионов России обязательно переймут опыт Крыма по национализации собственности украинских олигархов и собственников из враждебных России стран.

Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников СВО.