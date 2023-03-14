СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собственность российских граждан в Крыму не подлежит национализации, однако необходимы изменения в федеральное законодательство для исключения возможности иметь в стране бизнес тем гражданам, кто выступает против России. На Украине заявили о национализации активов российских бизнесменов

Ранее Аксенов сообщил, что первые национализированные объекты в Крыму выставят на торги в июне.

"В отношении российских граждан процедура национализации не применяется, несмотря на их позицию. Но я считаю, что всех людей, которые против страны выступают, надо законодательно "обнулить". Как минимум выгнать из страны, они вообще здесь появляться не должны, зарабатывать здесь не должны. Может, за квартирами охотиться, если есть жилье, не надо, но то, что бизнеса здесь быть не должно, — это очевидно. Это надо принимать на федеральном уровне. Врагам страны, которые финансируют действия против нас, против мирного населения, давать здесь зарабатывать – по-моему, это аморально", — сказал Аксенов журналистам.