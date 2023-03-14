МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Мировой суд Пресненского района Москвы во вторник на 60 тысяч рублей оштрафовал объединенную химическую компанию (ОХК) "Уралхим" за утечку персональных данных сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы. Роскомнадзор проверит возможную утечку данных бонусной программы Сбера

"Суд назначил ОХК "Уралхим" наказание в виде административного штрафа в 60 тысяч рублей", — сказали в суде.

По части 1 статьи 13.11 КоАП "Нарушение законодательства в области персональных данных", санкция которой составляет от 60 до 100 тысяч рублей, то есть компании назначили наказание по нижнему пределу.

В суде уточнили, что протокол составлен из-за появления в общем доступе в телеграм-каналах базы данных сотрудников "Уралхима".

В "Уралхиме" РИА Новости сообщили, что провели расследование вместе с экспертами компании по управлению цифрами рисками BI.ZONE и по итогу приняли целый ряд мер для повышения уровня цифровой защиты — как персональных данных, так и коммерческой информации.

"Уралхим", заверили в компании, сожалеет об утечке личной информации сотрудников.

"К сожалению, наша компания далеко не единственная, которая столкнулась с подобной ситуацией. По нашей оценке, около 150 крупных российских компаний и ведомств подвергались внешним кибератакам в течение 2022 и 2023 годов и по-прежнему являются объектами повышенного внимания со стороны хакерских группировок", — сказали в компании.

"Уралхим" планирует поделиться своим опытом и накопленной экспертизой с другими компаниями с целью предотвращения и профилактики подобных случаев в дальнейшем.

Объединенная химическая компания "Уралхим" — одна из наиболее крупных компаний в России и Восточной Европе в сфере производства минеральных удобрений. Владеет большим пакетом акций крупнейшего в мире производителя калийных удобрений "Уралкалий".

В середине января президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных.

Минцифры ранее предложило при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.

В конце ноября глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что Минцифры предлагает ввести норму, по которой одним из ключевых факторов, смягчающих оборотный штраф для компании, допустившей утечку персональных данных, являлась бы досудебная компенсация ущерба минимум двум третям пострадавших.