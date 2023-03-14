МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Финский производитель шин Nokian Tyres сообщил, что правительственная комиссия России одобрила покупку ПАО "Татнефть" их предприятий в России. Посол в Австрии иронично отреагировал на уход Swarovski из России

"На основании информации, полученной Nokian Tyres от ПАО "Татнефть", Правительственная комиссия РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила покупку ПАО "Татнефть" предприятий Nokian Tyres plc в России", — говорится в сообщении финской компании.

О подписании сделки было объявлено 28 октября 2022 года.

"Согласно решению Правительственной комиссии РФ, общая допустимая цена сделки, определенная Комиссией, составляет 23 050 миллиарда рублей. При этом будет применяться фактический курс рубля к евро, установленный Центральным банком РФ на день платежа. Исходя из базового обменного курса на 13 марта 2023 года, цена, утвержденная Правительственной комиссией РФ, составит 286 миллионов евро", — говорится в сообщении.

Первоначальная цена сделки, объявленная 28 октября 2022 года, должна была составить приблизительно 400 миллионов евро, уточняет финская компания.

Окончательное закрытие сделки зависит от успешного завершения проверок на соответствие последним изменениям в области санкций и денежных переводов, подчеркивает Nokian Tyres.