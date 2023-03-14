МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Развитие торгово-экономических отношений между Россией и Африкой требует вовлечения российского малого и среднего бизнеса, который активнее должен выходить на континент, такое мнение РИА Новости высказал представитель Союза африканских диаспор Гоуенд Луис. РЗС: страны Африки увеличивают закупки пшеницы из России

"Российские государственные корпорации, поддерживаемые властями на самом высоком уровне, давно и успешно работают в Африке, но пока не будет вовлечен малый и средний бизнес России, говорить о развитии торгово-экономических отношений между Россией и Африкой не приходится", — сказал он в кулуарах международного форума "Россия-Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию" в РСПП.

Сегодня, по его словам, присутствие российского малого и среднего бизнеса на континенте за редким исключением почти нулевое.

"А ведь малый и средний бизнес — это до 70% экономики Африки. При этом он функционирует в самых разных областях, включая сельское хозяйство, энергетику, цифровизацию, строительство как жилищное, так и дорожное", — заметил эксперт.

Причина слабого присутствия российского малого и среднего бизнеса в Африке, по его мнению, в страхе. "В России ничего не знают об Африке, считая ее сосредоточием всего негативного. Но ведь это не так. После АТР Африка наиболее быстро развивающийся регион мира, где большинство населения сегодня — это люди до 25 лет", — подчеркнул Гоуенд.

"Причем, Россия должна работать сейчас не только с теми африканскими странами, с которыми у нее хорошие политические отношения, но со всеми 54-мя", — заключил эксперт.