МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Amazon в 2024 году намерена запустить на орбиту первые спутники в рамках проекта интернета Project Kuiper, сообщили в пресс-службе компании. Премьер Казахстана рассказал о полученных от России космических объектах

"Project Kuiper рассчитывает запустить первые серийные спутники в первой половине 2024 года и планирует предоставить доступ своим самым ранним клиентам начиная с конца того же года", — сказано в релизе.

По словам компании, спутниковая группировка должна будет обеспечивать скорость интернета до 400 мегабит в секунду.

Ожидается также, что производство каждого терминала, который потребуется клиенту для подключения к сети, обойдется Amazon менее чем в 400 долларов.

Project Kuiper – проект создания сети спутникового интернета, которая, в совокупности с существующими разработками компании (смарт-динамик Echo, Amazon Web Service), должна будет предоставлять широкополосный доступ частным клиентам, а также организациям, со стороны ретейлера.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.