МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Суд в Германии поддержал передачу активов Роснефти под внешнее управление, объяснив это тем, что данная мера "уместна" и необходима для предотвращения риска нарушения поставок нефти из РФ, говорится в заявлении федерального суда. Адвокат "Роснефти" оценил фактическое эмбарго нового руководства НПЗ в ФРГ

Во вторник немецкое информагентство dpa сообщило, что суд в Германии отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление.

"Изданный в сентябре 2022 года указ (министерства экономики ФРГ — ред.) об установлении внешнего управления в соответствии с Законом об энергетической безопасности над компаниями Rosneft Deutschland GmbH и Rosneft Refining and Marketing GmbH в Берлине является законным. Такое решение принял сегодня Федеральный административный суд в Лейпциге", — сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что передача активов "уместна" и необходима для предотвращения риска нарушения поставок и "принятия своевременных мер для того, чтобы сделать НПЗ PCK независимым от поставок российской нефти".

Ранее представитель "Роснефти" в суде Бертран Мальмендье в интервью РИА Новости заявлял, что внешнее управление долей "Роснефти" в нефтеперерабатывающих заводах в ФРГ фактически наложило нефтяное эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований.

Правительство ФРГ в сентябре прошлого года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение.