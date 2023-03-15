МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. ООО "Объединенная чайная компания" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о предварительном согласии на приобретение производственных средств в РФ международной чайной компании Ekaterra, владеющей чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond и планирующей прекратить свою деятельность в России, следует из базы решений и правовых актов ведомства. Papa John`s может продолжить работу в России самостоятельно, сообщили СМИ

"В ФАС России поступило на рассмотрение ходатайство ООО "Объединенная чайная компания"… о даче предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделки по приобретению основных производственных средств и нематериальных активов ООО "Экатерра"…, поданное в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", — говорится в документе.

Указывается, что заинтересованные лица на основании части 9 статьи 32 закона о защите конкуренции вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии данной сделки на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках.

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Международная чайная компания Ekaterra, владеющая брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, после продажи компанией Unilever чайного бизнеса в августе прошлого года сообщила о решении прекратить деятельность на территории РФ. По ее данным, чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу текущего года, вскоре после этого прекратится и их продажа.

В конце ноября прошлого года председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов рассказывал РИА Новости, что ряд российских производителей иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в РФ чая торговой марки Lipton.