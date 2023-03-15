ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — ПРАЙМ. Часть пунктов выдачи заказов Wildberries во Владивостоке не открылась в среду, однако многие офисы продолжают работать по графику, сообщают РИА Новости. Прокуратура проверит сообщения о нарушении прав работников Wildberries

Во вторник владельцы и представители ПВЗ пытались прорваться в московский офис маркетплейса из-за новых невыгодных условий работы и больших штрафов за возврат товаров. При этом в самой компании опровергли информацию о "забастовках" и заявили, что работа продолжается в штатном режиме.

Как рассказал агентству сотрудник ПВЗ на улице Калинина во Владивостоке, в городе закрылось более половины пунктов. По данным корреспондентов, не работает в частности ПВЗ на Партизанском проспекте, клиентов не впускают внутрь. Сотрудник пункта уточнил, что это связано с условиями работы, поставленными руководством.

В то же время ряд ПВЗ продолжает работу, отдельные работники ничего не знают о забастовках.

Пункты выдачи Wildberries в городе Партизанске также открыты. Сотрудница одного из них заявила, что работники бастовать не планируют. Закрывать пункты также не будут, "как минимум в этом месяце".