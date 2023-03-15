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https://1prime.ru/business/20230315/840074730.html
Немецкая E.ON полностью списала долю в "Северном потоке"
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Немецкая E.ON полностью списала свою долю в "Северном потоке", следует из материалов компании. Новость дополняется ПРАЙМ, 15.03.2023
энергетика, бизнес, новости, газ, германия, e.on, северный поток
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Немецкая E.ON полностью списала свою долю в "Северном потоке", следует из материалов компании.
Новость дополняется