МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о прекращении антимонопольного дела в отношении компании "Яндекс" по фактам дискриминации сторонних сервисов в его поиске, а именно в интерактивных обогащенных ответах, так называемых "колдунщиках", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд в Германии поддержал передачу активов "Роснефти" под внешнее управление

Прекращение дела, оформленное решением ФАС от 7 июня 2022 года, оспаривает петербургское ООО "Кассир.ру – Национальный билетный оператор". Арбитражный суд Москвы в октябре отказал компании, требовавшей признать решение ФАС незаконным. После того как апелляционный суд отклонил её жалобу, решение первой инстанции вступило в законную силу. Текст судебного акта не опубликован, так как разбирательство проходит в закрытом режиме.

Третьими лицами к судебному спору были привлечены "Яндекс", а также Ivi, Avito, "Циан", Profi.ru, "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС, Zoon и Wildberries. Восемь из этих компаний (за исключением Wildberries) в 2021 году пожаловались в ФАС на "Яндекс", и ведомство сначала предупредило его, а потом возбудило дело о дискриминации сторонних сервисов в поиске. Как отмечали в ФАС, компании грозил оборотный штраф – от 1% до 15% выручки на рынке, где совершено правонарушение.

Как утверждали эти компании, поисковая система "Яндекса" на запросы пользователей выдает в ответах-"колдунщиках" сервисы самого "Яндекса". Таким образом, потребитель до конкурирующего сервиса часто не доходит.

"Яндекс" оспорил предупреждение ФАС, и арбитражный суд Москвы в январе 2022 года утвердил в том деле мировое соглашение, подписанное ФАС, "Яндексом" и пожаловавшимися компаниями. Мировое соглашение не опубликовано. Как отмечала ФАС, "Яндекс" признал обоснованность предупреждения и выполнил его положения, а компании-заявители подтвердили, что он совершил действия, направленные на устранение дискриминации. После заключения мира ФАС в мае сообщила, что прекратила дело в отношении "Яндекса".

Между тем, "Кассир.ру" оспаривал мировое соглашение, полагая, что его нарушенные права не были восстановлены. Компания считает, что за время, пока длилось нарушение, она понесла убытки из-за оттока клиентов на "Яндекс.Афишу", и даже подала иск к "Яндексу" на 328 миллионов рублей, но суд его отклонил. Что касается мирового соглашения, то и арбитражный суд Московского округа, и Верховный суд отклонили кассации билетного оператора. Комментируя подачу первой жалобы, "Яндекс" называл претензии "Кассир.ру", что его интересы в соглашении не учтены, безосновательными, так как доступ к "обогащенным" ответам есть у всех сервисов, в том числе и у "Кассир.ру".