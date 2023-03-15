ТАШКЕНТ, 15 мар — ПРАЙМ. Российская "Уральская энергетическая строительная компания" (УЭСК) приобрела 58,41% активов узбекского АО "Электрокишлоккурилиш" ("Электросельхозстрой") за 93,2 миллиарда сумов (около 8 миллионов долларов), сообщает в среду пресс-служба узбекистанского агентства по управлению государственными активами UzAssets. Еврокомиссия назвала виновного в энергетическом кризисе

"UzAssets сообщает о достижении соглашения по продаже 58,41% пакета акций в уставном капитале АО "Elektrqishloqqurilish" с АО "Уральская энергетическая строительная компания" (Россия) за 93,2 миллиарда сумов", — говорится в сообщении на сайте госагентства.

По данным пресс-службы, всего в конкурсе на покупку активов участвовало семь компаний, которые не включены в санкционный список ЕС, США и международных финансовых компаний. Консультантом по продаже госпакета узбекского предприятия выступила Grant Thornton.

"Электрокишлоккурилиш" (Бывший трест по электрификации сельского хозяйства Узбекистана), созданное в 1936 году, специализируется на строительстве электросетевых объектов напряжением до 500 кВ в Центральной Азии.

АО "Уральская энергетическая строительная компания", как следует из информации на сайте компании, с 2004 года является ведущим предприятием в сфере строительства линий электропередач и подстанций всех классов напряжения на территории России.