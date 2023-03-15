МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В Астане завершилось строительство логистического хаба Ozon, который стал крупнейшим в секторе электронной коммерции в Казахстане, открытие планируется в апреле, сообщается на сайте компании. Судно ВМС ФРГ проплывало в районе взрыва "Северных потоков" незадолго до ЧП

"В Астане завершилось строительство логистического хаба Ozon — крупнейшего в секторе электронной коммерции в Казахстане. Логистический хаб позволит казахстанским предпринимателям масштабировать онлайн-бизнес, быстрее доставлять товары покупателям и создать в регионе тысячи рабочих мест. Крупнейший в Казахстане фулфилмент-центр с общей площадью 38 тысяч квадратных метров откроется для приема широкого ассортимента товаров в апреле", — говорится в сообщении.

Отмечается, что хаб включает полный цикл оформления онлайн-заказов — от приема товаров продавцов для хранения до формирования посылки. Он будет обеспечивать продажу товаров клиентам как из Казахстана, так и из России.

Как уточняют в компании, комплекс сможет обрабатывать не менее 260 тысяч заказов в сутки, а на хранении могут находиться до девяти миллионов товаров в любых категориях — от продуктов питания до электроники и строительных материалов.

"Открытие складского комплекса — это инвестиции в развитие электронной коммерции в стране и поддержку местного предпринимательства. Это позволит сократить время сборки товара, а значит, сроки доставки в Россию уменьшатся в 1,5 раза, по территории Казахстана — в 2 раза. Также открытие крупного логистического объекта простимулирует развитие экономики Астаны — после запуска центра на полную мощность появится 2600 рабочих мест", — прокомментировал операционный директор Ozon в СНГ Алексей Сапон.