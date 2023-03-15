Генпрокурор Краснов: пять стратегических предприятий вывели из-под иностранного контроля
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Пять стратегических предприятий в России выведены в 2022 году из-под иностранного контроля по решению судов, дела по еще четырем рассматриваются, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"Особо отмечу результаты реализации новых полномочий по возвращению государству утраченного имущества. Состоялись судебные решения и выведено из-под иностранного контроля пять стратегических предприятий, еще по четырем – дела в стадии рассмотрения", — сказал Краснов на коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
Кроме того, отметил он, в судебном порядке прокуроры добились признания ничтожными договоров с зарубежными структурами на добычу биоресурсов стоимостью более чем 5 миллиардов рублей, предотвращено отмывание незаконных доходов на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей. А в текущем году в казну вернули 12 миллиардов рублей, ставших предметом незаконной легализации.
Список предприятий, выведенных из-под иностранного контроля, не уточняется. При этом в марте дочернее предприятие "Газпром нефти" получило 50-процентную долю Shell в бывшем совместном предприятии с этой крупной нефтегазовой компанией, зарегистрированной ныне в Британии и приостановившее бизнес в России. Другие 50% ранее уже принадлежали компании. Таким образом, "Газпром нефть" получила предприятие под свой контроль.
Кроме того, бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil, США) в марте прошлого года заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. Президент Владимир Путин распорядился, чтобы правительство создало нового российского оператора проекта, которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited,
Позднее Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Exxon Neftegas Limited о взыскании задолженности по налогам и пеням почти на 15,5 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/business/20230315/840080359.html