МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Пять стратегических предприятий в России выведены в 2022 году из-под иностранного контроля по решению судов, дела по еще четырем рассматриваются, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов. Путин назвал ответ на все западные санкции

"Особо отмечу результаты реализации новых полномочий по возвращению государству утраченного имущества. Состоялись судебные решения и выведено из-под иностранного контроля пять стратегических предприятий, еще по четырем – дела в стадии рассмотрения", — сказал Краснов на коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Кроме того, отметил он, в судебном порядке прокуроры добились признания ничтожными договоров с зарубежными структурами на добычу биоресурсов стоимостью более чем 5 миллиардов рублей, предотвращено отмывание незаконных доходов на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей. А в текущем году в казну вернули 12 миллиардов рублей, ставших предметом незаконной легализации.

Список предприятий, выведенных из-под иностранного контроля, не уточняется. При этом в марте дочернее предприятие "Газпром нефти" получило 50-процентную долю Shell в бывшем совместном предприятии с этой крупной нефтегазовой компанией, зарегистрированной ныне в Британии и приостановившее бизнес в России. Другие 50% ранее уже принадлежали компании. Таким образом, "Газпром нефть" получила предприятие под свой контроль.

Кроме того, бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil, США) в марте прошлого года заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. Президент Владимир Путин распорядился, чтобы правительство создало нового российского оператора проекта, которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited,

Позднее Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Exxon Neftegas Limited о взыскании задолженности по налогам и пеням почти на 15,5 миллиарда рублей.