МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Wildberries решил закрыть некоторые пункты выдачи заказов (ПВЗ) и вывезти продукцию в целях безопасности, рассказала РИА Новости пресс-служба компании. В Госдуме подготовят поправки по работе маркетплейсов

Ранее во вторник владельцы и представители пунктов осадили московский офис маркетплейса из-за недовольства в отношении новых условий работы: коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. СМИ также сообщали о закрытии ПВЗ в рамках забастовок. Wildberries опровергал это.

"Как мы вчера и предупреждали, что с "партнерами", которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности", — заявили в пресс-службе.

Представители маркетплейса добавили, что несколько пунктов все же решили закрыть, а заказы оттуда перевезли в другие ПВЗ. Покупателям об этом сообщили.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры России накануне заявляла, что прокуратура Московской области из-за публикаций СМИ "проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries".