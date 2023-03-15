МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Ювелирный холдинг Sokolov запустил в ряде магазинов пилотный проект по продаже сумок и других аксессуаров из кожи, в случае успеха они могут занять 10-15% в общих продажах компании, рассказали РИА Новости в Sokolov. Балийские мошенники обманули экс-участницу "Дома — 2"

"Sokolov – первый российский ювелирный бренд, который выпустил собственную дизайнерскую коллекцию аксессуаров – женских сумок, кошельков и картхолдеров из натуральной и экокожи. Первая пилотная партия уже представлена в десяти розничных магазинах Москвы, Екатеринбурга и Сочи", — заявили там.

Отмечается, что коллекцию разработало собственное дизайн-бюро компании и произвело в России партнерами бренда — в неё вошли 44 модели.

"Эффективно работающий канал дистрибуции и выявленный в ходе обработки обратной связи интерес к категории аксессуаров стали основой для запуска пилота, критерием успешности которого станет продажа не менее 30% первой партии товаров в первые 4 месяца и маржинальность на уровне не менее 40%. При положительных результатах пилота в перспективе целевая доля аксессуаров в продажах достигнет 10-15% оборота компании", — подчеркнул CEO Sokolov Николай Поляков.

Основатель и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская поделилась с РИА Новости мнением, что бизнес сейчас очень часто выбирает смежные категории для того, чтобы закрывать различные потребности клиента. В данном случае это потребность в том, чтобы подобрать какой-то образ, и в компании решили, что сумки и прочие аксессуары теоретически к этому подходят, пояснила она.

"Я бы не сказал, что от других ювелирных игроков стоит ожидать именно таких решений, но то, что это вообще тенденция на сегодняшний день у разных игроков — это да. Потому что (они — ред.) пытаются максимально наполнит корзины своих клиентов, чтобы их привязать", — заключила Сумишевская.

До этого, в декабре прошлого года, управляющий партнер холдинга Артем Соколов в интервью РИА Новости рассказал о том, что компания планирует в 2023 году запустить собственную линию косметики под суббрендом Sokolov Beauty.