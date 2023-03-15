МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" за 2022 год заработала 20,802 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО против 63,368 миллиарда годом ранее, следует из отчета компании.

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Там же отмечается, что такое снижение прибыли было вызвано эскалацией геополитической напряженности в регионе, которая повлияла на экономическую и операционную среду группы и привела к увеличению кредитных рисков, волатильности на финансовых рынках.

Ранее "Тинькофф" опубликовал чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев 2022 года, она составила 10,1 миллиарда рублей. Таким образом, показатель за четвертый квартал прошлого года составил примерно 10,7 миллиарда рублей.

При этом группа "Тинькофф" увеличила в 2022 году свои резервы под кредитные убытки до 65,431 миллиарда рублей с 21,673 миллиарда рублей годом ранее. Чистые процентные доходы группы в 2022 году составили 143,897 миллиарда рублей против 132,558 миллиарда рублей годом ранее. Отмечается, что такая динамика была обусловлена повышением ключевой ставки ЦБ в первом полугодии 2022 года.

Кредитный портфель по итогам 2022 года вырос на 0,024% по сравнению с прошлым годом и составил 606,455 миллиарда рублей.

В феврале ряд российских банков, в том числе и "Тинькофф банк", попали в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. В "Тинькофф" при этом сообщили, что анализируют решение Еврокомиссии, также они подготовились к санкциям ЕС — они не влияют на обслуживание клиентов. "Тинькофф инвестиции" заявили, что переведут активы клиентов в новую неподсанкционную компанию, при этом привычные сервисы будут доступны в полном объеме. Также из магазина приложений AppStore пропали приложения экосистемы "Тинькофф".

"Тинькофф банк" входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Холдинг "Интеррос" весной приобрел долю бизнесмена Олега Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group).