МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" за 2022 год заработала 20,802 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО против 63,368 миллиарда годом ранее, следует из отчета компании. Wildberries закрыл несколько пунктов выдачи заказов на фоне скандала

Там же отмечается, что такое снижение прибыли было вызвано эскалацией геополитической напряженности в регионе, которая повлияла на экономическую и операционную среду группы и привела к увеличению кредитных рисков, волатильности на финансовых рынках.

Ранее "Тинькофф" опубликовал чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев 2022 года, она составила 10,1 миллиарда рублей. Таким образом, показатель за четвертый квартал прошлого года составил примерно 10,7 миллиарда рублей.

При этом группа "Тинькофф" увеличила в 2022 году свои резервы под кредитные убытки до 65,431 миллиарда рублей с 21,673 миллиарда рублей годом ранее. Чистые процентные доходы группы в 2022 году составили 143,897 миллиарда рублей против 132,558 миллиарда рублей годом ранее. Отмечается, что такая динамика была обусловлена повышением ключевой ставки ЦБ в первом полугодии 2022 года.

Кредитный портфель по итогам 2022 года вырос на 0,024% по сравнению с прошлым годом и составил 606,455 миллиарда рублей.

В феврале ряд российских банков, в том числе и "Тинькофф банк", попали в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. В "Тинькофф" при этом сообщили, что анализируют решение Еврокомиссии, также они подготовились к санкциям ЕС — они не влияют на обслуживание клиентов. "Тинькофф инвестиции" заявили, что переведут активы клиентов в новую неподсанкционную компанию, при этом привычные сервисы будут доступны в полном объеме. Также из магазина приложений AppStore пропали приложения экосистемы "Тинькофф".

"Тинькофф банк" входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Холдинг "Интеррос" весной приобрел долю бизнесмена Олега Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group).