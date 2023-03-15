МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Собрание Национальной финансовой ассоциации (НФА) в среду решило отказаться от статуса саморегулируемой организации (СРО) в сфере финансового рынка, сообщил глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

"Сегодня общее собрание НФА приняло решение об отказе от статуса СРО и поручило ее президенту представить необходимые для этого документы в Банк России", — написал он в своем Телеграм-канале.

Таким образом функции СРО в сфере финансового рынка РФ сосредоточатся у НАУФОР, которая примет желающих членов НФА, а также — в порядке перевода на работу — часть сотрудников НФА, сообщалось ранее.

НФА продолжит деятельность по развитию рынков производных фининструментов (ПФИ), РЕПО, драгметаллов, долгового рынка. НФА останется владельцем товарных знаков и администратором значимых индикаторов денежного и валютного рынков: MosPrime Rate, ROISfix, NFEA FX Swap Rate, RuREPO. НФА продолжит проводить Международный финансовый форум НФА, Международный банковский форум "Казначейство", Международный форум "Российский рынок производных финансовых инструментов", Международный форум "Российский рынок драгоценных металлов".

В настоящее время НАУФОР объединяет более 440 участников и является СРО для деятельности брокеров, дилеров, депозитариев, управляющих, инвестиционных консультантов, управляющих фондами, специализированных депозитариев.