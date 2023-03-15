МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" (TCS Group) продлила приостановку выплаты дивидендов, которая действует с 2021 года, говорится в релизе группы по итогам МСФО. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,65 процента

"В ноябре 2021 года Группа временно приостановила выплату дивидендов, и это решение оставалось в силе на протяжении всего 2022 года и в отношении него на фоне растущей неопределенности на рынке. Эта приостановка продлена до дальнейшего уведомления в 2023 финансовом году", — сообщила группа.

Группа "Тинькофф" в марте 2021 года сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов. При этом, промежуточные дивиденды за четвертый квартал 2020 года были установлены в 0,24 доллара на акцию или ГДР, а общий объем выплат — приблизительно 48 миллионов долларов.