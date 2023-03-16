МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в работе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также проведет отдельную встречу с членами бюро организации. В РСПП рассказали, как будут определять объем взноса со сверхдоходов

РСПП ежегодно проводит Неделю российского бизнеса, в рамках которой организует конференции и круглые столы по ключевым экономическим проблемам. Съезд является финальным мероприятием по итогам этих форумов.

"Центральными темами съезда в этом году станут: импортозамещение и развитие российской промышленности в условиях санкционных ограничений, технологический суверенитет страны, стимулирование инвестиций, подготовка высококвалифицированных кадров и меры государственной поддержки бизнеса", — сообщила пресс-служба Кремля. В работе съезда примут участие крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, члены правительства РФ, главы министерств и ведомств.

По мнению президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, на встрече будут рассмотрены вопросы либерализации предпринимательской деятельности в РФ. Он также не исключил, что представителей крупного бизнеса будет интересовать порядок расчета единоразового платежа бизнеса в бюджет.

Ранее в феврале первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в бюджет в 2023 году. По его словам, речь идет о выплате именно от крупных предприятий, финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.

Бизнес ждет от съезда большей определенности в экономической политике, полагает заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров. Он также ждет, что на съезде прозвучат инициативы по поводу того, как стимулировать экономическую активность.

ВВП России в 2022 году, по первой оценке Росстата, снизился на 2,1%. Инвестиции в основной капитал и вовсе показали рост — на 4,6%. Такие результаты на фоне беспрецедентных западных санкций оказались значительно лучше изначальных ожиданий и чиновников, и рынка. Что касается текущего года, то, по прогнозу Минэкономразвития, снижение ВВП РФ составит 0,8%. При этом не так давно министр экономического развития Максим Решетников говорил, что текущие оценки по динамике экономики России на этот год более оптимистичнее прежних.