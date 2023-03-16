МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Москва расширяет экспорт в страны Латинской Америки, при поддержке города предприятия Москвы экспортируют самые разные товары — от панелей для отделки зданий до биометрических систем безопасности, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. FT: Запад не смог настроить Африку и Латинскую Америку против России

"Столичные производители находят новых зарубежных партнеров, в том числе благодаря программам МЭЦ (Московского экспортного центра – ред.). Этой осенью пройдет бизнес-миссия в Бразилии, а в Москве запланированы переговоры с потенциальными клиентами из Аргентины и Мексики. Оставить заявку на участие можно на сайте центра", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Отмечается, что при поддержке города предприятия Москвы экспортируют самые разные товары: панели для отделки зданий на Кубу, биометрические системы безопасности в Гватемалу, оборудование для мониторинга кабельных линий в Колумбию и для контроля учебных процессов — в Бразилию. Аргентинские студенты-стоматологи теперь практикуются на созданных в Москве анатомических моделях, а в Мексике используют новейшие ультрафиолетовые установки для обеззараживания воздуха, поверхностей и воды.

"В 2022 году для бизнеса столицы была запущена программа поддержки размещения и продвижения продукции на одном из крупнейших латиноамериканских онлайн-маркетплейсов. Так, на бразильский рынок вышли производители товаров для дома, настольных игр и детской одежды. Кроме того, 20 предприятий смогли представить свою продукцию партнерам из Мексики, Чили и Аргентины в рамках онлайн-бизнес-миссии, организованной городом", — дополняется в сообщении.