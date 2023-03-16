МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. VK выкупила около 66% от всего выпуска конвертированных облигаций в рамках реструктуризации, сообщила компания. VK объединит "Дзен" и рекомендательный сервис "Пульс"

"VK выкупила около 66% от всего выпуска конвертируемых облигаций с номинальной стоимостью примерно в 263 миллиона долларов в рамках реструктуризации, проводимой до конца 2022 года", — говорится в сообщении.

VK в 2020 году разместила старшие необеспеченные конвертируемые облигации на Лондонской бирже на сумму 400 миллионов долларов под 1,625% с погашением в 2025 году. Согласно условиям выпуска, если торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) VK приостанавливаются на 10 и более торговых дней, наступает событие делистинга (исключение ценных бумаг эмитента из котировального списка фондовой биржи), после которого держатели облигаций получают право потребовать их досрочного погашения. Торги ГДР VK были приостановлены Лондонской биржей с 3 марта.

Сервисами VK, по состоянию на конец 2022 года, в разной степени пользовались более 90% месячной аудитории Рунета, сообщила компания.

"По состоянию на конец 2022 года пользователи сервисов VK составляли более 90% месячной аудитории Рунета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания нарастила аудиторию площадок с одновременным ростом вовлеченности пользователей. В четвертом квартале 2022 года средняя дневная аудитория сервисов VK составила рекордные 73 миллиона пользователей, что на 18% больше, чем в четвертом квартале 2021 года.

Кроме того, в четвертом квартале 2022 года пользователи провели в сервисах VK на 18% больше времени, чем годом ранее.

"Рост ключевых аудиторных показателей был обеспечен реализацией обновленной стратегии VK по укреплению лидерства на рынке контентных развлекательных и образовательных IT-продуктов, а также активным развитием в сегментах инновационных решений для бизнеса", — отмечается в сообщении. VK снимет ролики о российских туристических местах

"В 2022 году выручка VK выросла на 19%, до 97,8 миллиарда рублей по сравнению с 2021 годом. Основным источником роста выручки стала онлайн-реклама", — добавляют в компании.

Скорректированный показатель EBITDA по итогам года увеличился на 8,9% до 20 миллиардов рублей по сравнению с 2021 годом. Рентабельность по EBITDA составила 20,4%.

Совокупный убыток сократился с 15,3 миллиарда до 2,9 миллиарда рублей в 2022 году, в том числе за счет реструктуризации и оптимизации активов компании.

В 2022 году выручка от онлайн-рекламы увеличилась на 29%, до 56,9 миллиарда рублей. "Рекламная выручка увеличилась за счет притока рекламодателей в связи с ростом аудитории и ее вовлеченности на основных площадках VK", — отмечается в сообщении.

Выручка сегмента "Социальные сети и контентные сервисы" в 2022 году выросла на 22% по сравнению с 2021 годом и достигла 75,1 миллиарда рублей. Отмечается, что основным драйвером роста выручки вновь стала онлайн-реклама. "Выручка сегмента также включает выручку от проектов "Дзен" и "Новости" с момента их приобретения в начале сентября 2022 года", — добавляется в сообщении.