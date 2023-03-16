МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Тайваньский контрактный производитель электроники Foxconn выиграл контракт на производство наушников AirPods для Apple Inc и планирует построить завод в Индии для их сборки. Об этом агентству Reuters сообщили два источника. Foxconn ускорила инвестиции в Мексике, сообщили СМИ

Сделка позволит компании Foxconn, которая производит примерно 70% всех iPhone, впервые стать поставщиком AirPods. Она подчеркивает усилия этого ключевого поставщика Apple по дальнейшей диверсификации производства за пределами Китая. В настоящее время выпуском AirPods занимаются несколько китайских поставщиков.

Один из источников сообщил, что Foxconn инвестирует более 200 млн долларов в новый индийский завод по производству AirPods в южном индийском штате Телангана. Стоимость контракта по выпуску AirPods на момент написания статьи не известна.

По словам одного из источников, официальные лица Foxconn в течение нескольких месяцев обсуждали внутри компании, стоит ли собирать AirPods, учитывая их более низкую маржинальность, но в итоге решили заключить контракт, чтобы "укрепить отношения" с Apple.

По словам источника, решение о создании производства в Индии было принято по просьбе Apple.

Дочерняя компания Foxconn Interconnect Technology Ltd планирует начать строительство производственного объекта в Телангане во второй половине этого года и запустить производство не ранее конца 2024 года, сказал собеседник агентства.

Акции Foxconn Interconnect Technology Ltd подорожали почти на 9% после того, как агентство Reuters первым сообщило об этой новости. Непосредственно перед выходом данной новости бумаги торговались с понижением на 2,2%. Акции самой Foxconn торговались с повышением на 0,5%, в то время как индекс Taipei снизился на 1,1%.

Apple и ее ключевые поставщики переносят производство из Китая, где строгие карантинные ограничения в прошлом году нарушили работу крупнейшего завода Foxconn по производству iPhone. Они также стремятся избежать потенциального удара по бизнесу от растущих торговых противоречий между Китаем и США.

В среду Foxconn заявила, что будет наращивать инвестиции за пределами Китая, чтобы удовлетворить спрос клиентов и снизить свою зависимость от Китая в производстве.