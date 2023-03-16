МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Решение американской биржи Nasdaq прекратить торги акциями компании Qiwi не повлияет на его клиентов и партнеров, все сервисы и продукты продолжат работать как и прежде, заявляет этот сервис. Мосбиржа продолжит торги бумагами Yandex, HeadHunter, Ozon, Qiwi и Cian

Накануне Nasdaq, а также Нью-Йоркская фондовая биржа объявили о планах делистинга ценных бумаг ряда российских эмитентов. В частности, решение Nasdaq о прекращении торгов Qiwi вступает в силу с 24 марта. Позже Московская биржа сообщила, что продолжит торги бумагами в обычном режиме.

"Если коротко — то никак. Все наши сервисы и продукты продолжат работать, как и прежде", — отмечается в комментарии в телеграм-канале Qiwi о том, как это может повлиять на клиентов и партнеров.

"Торги на Nasdaq были приостановлены для большинства российских компаний уже с 28 февраля 2022 года. Таким образом, сделки на иностранной бирже уже были затруднены для инвесторов. При этом за три квартала 2022 года Qiwi выросла по чистой выручке на 43%, и мы продолжаем расти и развиваться", — добавляется там же.

Как пояснил сервис, новость о делистинге означает лишь то, что биржа не планирует возобновление торгов. При этом сделки с акциями Qiwi на Nasdaq будут доступны в рамках внебиржевых операций: то есть зарубежные акции все равно можно будет продать и купить — только не через биржу, а, например, через брокера. Также эта новость не влияет на торги ценными бумагами Qiwi на Московской бирже, подчеркнули в сервисе.

"Финансовая стабильность Qiwi никак не зависит от листинга акций. Мы продолжим развивать наши сервисы и выпускать новые продукты, а вы сможете следить за нашими публичными финансовыми результатами", — заключили в компании.