МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ростелеком имеет возможность для выплаты дивидендов в 2023 году, но окончательное решение за правительством, заявил журналистам в кулуарах съезда РСПП глава компании Михаил Осеевский. Названа стоимость активов девелоперской группы "Эталон"

В 2022 году акционеры "Ростелекома" утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере 4,56 рубля на акцию, общая сумма составила 15,9 миллиарда рублей (50% от чистой прибыли МСФО за 2021 год).

"Возможности для этого есть, но окончательное решение за правительством", — сказал Осеевский, отвечая на вопрос о возможной выплате дивидендов по итогам года.