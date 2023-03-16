МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Совет директоров платежного сервиса Qiwi рассмотрит возможность подачи апелляции на решение биржи NASDAQ провести делистинг акций сервиса, говорится в пресс-релизе компании. "Яндекс" прокомментировал решение NASDAQ о делистинге акций компании

"Решение о делистинге было принято биржей NASDAQ в одностороннем порядке. Совет директоров рассмотрит возможность подачи апелляции на решение биржи NASDAQ", — заявил сервис.

Накануне NASDAQ, а также Нью-Йоркская фондовая биржа объявили о планах делистинга ценных бумаг ряда российских эмитентов. В частности, решение NASDAQ о прекращении торгов Qiwi вступает в силу с 24 марта. Позже Московская биржа сообщила, что продолжит торги бумагами в обычном режиме.

Как пояснил сервис в своем телеграм-канале, новость о делистинге означает лишь то, что биржа не планирует возобновление торгов. При этом сделки с акциями Qiwi на NASDAQ будут доступны в рамках внебиржевых операций: то есть зарубежные акции все равно можно будет продать и купить — только не через биржу, а, например, через брокера. Также эта новость не влияет на торги ценными бумагами Qiwi на Московской бирже, подчеркнули в сервисе.