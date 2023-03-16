МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Итальянская Eni, немецкая RWE, польская PGNiG, финская Gasum, французская Engie и украинский "Нафтогаз" в 2022 году инициировали судебные разбирательства с "Газпромом", говорится в отчетности российской компании. Суд заочно арестовал бывшего главу "Яндекс.Лавки"

В частности, Engie 26 января 2022 года направила в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уведомление о начале арбитража с "Газпром экспортом" по пересмотру цены в контрактах на поставку газа. В марте PGNiG уведомила "Газпром" об инициировании суда против него и "Газпром экспорта" с требованием о взыскании процентов на сумму ретроактивной выплаты, осуществленной в адрес польской компании на основании арбитражного решения от 30 марта 2020 года, а также процентов на сумму таких процентов.

В мае 2022 года Eni уведомила экспортное подразделение "Газпрома" о начале арбитража, связанного с применением указа президента РФ об оплате за поставки в рублях. Также Gasum сообщила о начале арбитража против "Газпром экспорта" по вопросу расторжения контракта на поставку природного газа от 12 марта 1994 года и отмены обязательств по оплате ранее выставленных в адрес финской компании счетов.

В сентябре "Газпром" получил из секретариата международного арбитражного суда Международной торговой палаты просьбу об арбитраже с компанией, поданную "Нафтогазом Украины". Украинская компания требует оплаты неоказанных услуг по транспортировке российского газа. А в ноябре компания RWE направила уведомления об инициировании двух арбитражных разбирательств с "Газпром экспортом".