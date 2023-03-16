МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в четверг президент России Владимир Путин обсудит перевод компаний под российскую юрисдикцию и либерализацию законодательства, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта

"Скоро президент отправится в московский международный Дом музыки, где проходит заседание РСПП. Он примет участие в пленарном заседании, отдельно проведет встречу с членами бюро, Ожидаем, что на самом пленарном заседании будут обсуждены самые различные темы: и перевод компаний под российскую юрисдикцию, и предложение по либерализации уголовного законодательства, весьма и весьма актуальная тема для наших предпринимателей и работодателей", — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин в четверг примет участие в работе съезда РСПП, а также проведет отдельную встречу с членами бюро организации.